Covilhã: Projeto solidário vai produzir mais de 24 mil máscaras sociais

Produzir mais de 24 mil máscaras sociais para serem distribuídas gratuitamente na Cova da Beira é o objetivo de um projeto solidário lançado na Covilhã.

Designada “Contra a Covid, Costurar! Costurar”, a iniciativa foi lançada pela Associação de Desenvolvimento Beira Serra e integra uma rede de várias entidades parceiras, entre Juntas de Freguesia, empresas e 110 costureiras que já estão a trabalhar em regime de voluntariado. Até ao momento foram produzidas 12.500 máscaras de uso social e as restantes serão concebidas numa segunda fase. O presidente da direção da Beira Serra, Albino Santarém, sublinha a importância da rede parceira para a concretização das primeiras máscaras, adiantando que envolve 130 voluntários, 110 dos quais costureiras provenientes de 16 freguesias dos concelhos de Belmonte, Covilhã, Fundão e Sabugal, e onze entidades.

«Este trabalho vai gerar 37.500 euros de valor», destacou o responsável, adiantando que as máscaras não possuem certificação, mas têm como grande propósito dar uma resposta às necessidades de autoproteção das pessoas e contribuem ainda para «libertar os recursos cirúrgicos para as entidades onde estes são efetivamente necessários». A segunda fase do projeto conta com o apoio da Câmara da Covilhã, que vai pagar um euro por cada uma das primeiras 12.500 máscaras. Contudo, os promotores da iniciativa decidiram reinvestir esse valor na produção de mais cerca de 12 mil máscaras que serão fabricadas nas Confeções Lança, uma das parceiras iniciais, e já contarão com certificado, sendo distribuídas exclusivamente na Covilhã.

O projeto “Contra a Covid, Costurar! Costurar” envolve a Beira Serra, as Juntas de Freguesia de Boidobra, Cantar Galo e Vila do Carvalho, Peso e Vales do Rio e Tortosendo, com o apoio da Câmara da Covilhã, do SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências e das empresas Confeções Lança, Águas da Covilhã, Twintex e Jomafil.