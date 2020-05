Visitas a lares retomadas a 18 de maio com marcação prévia

Os idosos em lares vão voltar a poder receber visitas a partir da próxima segunda-feira, de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As visitas terão de ser realizadas com hora previamente marcada e com tempo limitado, não devendo exceder 90 minutos, e de preferência no exterior ou em espaço arejado. A DGS reforça que os visitantes devem cumprir «todas as medidas de distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das mãos». Já quem tiver «sinais ou sintomas sugestivos de Covid-19 ou com contacto com um caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias, não deve realizar ou receber visitas». Numa primeira fase, as visitas devem ter número máximo e, por isso, limitadas a um visitante por utente, uma vez por semana e os visitantes devem usar máscara e higienizar as mãos antes e depois. Os visitantes devem ainda abster-se de levar objetos pessoais ou géneros alimentares ou outros produtos. Os idosos são um grupo de risco para a Covid-19 e, por isso, as visitas a lares estão impedidas desde a chegada da pandemia a Portugal, em meados de março.