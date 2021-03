O concelho de Manteigas regista esta sexta-feira zero casos positivos de Covid-19 e zero casos em vigilância ativa, de acordo com a informação do Centro de Saúde local divulgada pelo município.

«Espero que a situação se prolongue nos próximos dias», disse o presidente da autarquia, Esmeraldo Carvalhinho, a O INTERIOR, que reitera os apelos à população para que cumpra as determinações da Direção-Geral da Saúde para evitar novos surtos.