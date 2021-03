PSD da Guarda pede «máxima prioridade» para doentes não Covid

A Distrital do PSD da Guarda defende que a Unidade Local de Saúde (ULS) deve dar «máxima prioridade» aos doentes não Covid-19, dado que o número de infetados baixou nas últimas semanas.

«Agora que a pressão no hospital distrital aliviou, a ULS da Guarda tem de ter um plano de recuperação para doentes não Covid e dar a máxima prioridade às pessoas que ficaram para trás, principalmente às que ficaram sem cirurgias, consultas e exames», consideram os sociais-democratas em comunicado enviado a O INTERIOR. A estrutura partidária liderada por Carlos Condesso recorda que «muitos utentes ficaram por diagnosticar desde o início da pandemia, ou seja, há mais de um ano, o que vai originar diagnósticos em estados mais avançados e, muito provavelmente, a situações já dificilmente recuperáveis, principalmente em doentes oncológicos».

Nesse sentido, sugere a criação de «uma “task force” específica para avaliar as situações mais urgentes e de uma “via verde” para esses doentes que necessitam de tratamento urgente». O líder do PSD da Guarda lembra que, antes do início da pandemia, o tempo de espera para consultas «já era lamentável e preocupante, estando ao nível de países subdesenvolvidos, como o demonstravam os 1.113 dias de espera para consulta de Ortopedia na Guarda, os 609 dias das consultas prioritárias de Cardiologia na Guarda e os 1.499 dias das consultas normais dessa especialidade», entre outros.