Governo mantém segunda fase de desconfinamento «como planeado»

O primeiro-ministro anunciou que a segunda fase de desconfinamento vai manter-se como o planeado. «Devemos ter em atenção que, em relação ao ritmo de transmissão estamos a dirigir-nos para a zona amarela mas estamos na zona verde ainda e podemos dar o passo de avançar nas medidas de desconfinamento previstas», disse António Costa no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

A evolução dos novos casos «foi positiva» entre o dia 9 e 31 de março e há agora 62,4 os novos casos por 100 mil habitantes. «Claramente nos mantemos no quadrante verde da matriz», constatou o chefe do Governo. Já o índice de transmissibilidade, o Rt, «tem vindo a acelerar», no entanto, «a aplicação combinada dos dois critérios mantém-nos no quadrante verde», sublinhou.

António Costa deixou ainda um alerta: há 19 concelhos onde, no futuro, o desconfinamento não será igual para todos se a situação pandémica não melhorar. «Como enunciámos há 15 dias esta avaliação deve ter em conta a situação diferenciada no conjunto do país. Há um total 19 concelhos que estão acima do limiar de risco (120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) e que, portanto, merecerão medidas especiais de controlo de pandemia», declarou António Costa.

Não há nenhum município da região incluído na lista divulgada pelo Governo e, se nada for feito, o desconfinamento previsto para a terceira e próxima fase será adiado nestes concelhos.

O primeiro-ministro renovou o apelo para que todos façam o esforço para «evitar que esta Páscoa seja infeliz», apelando a que se evitem os convívios familiares nesta época.

Nesta segunda fase voltam às aulas presenciais os 2º e 3º ciclos, voltam a poder abrir porta estabelecimentos mais pequenos com porta para a rua, abrem as esplanadas, mas Costa recorda que «não podem haver grupos com mais de 4 pessoas e mesmo aí devemos manter todas as cautelas», como o uso da máscara.

Também os mercados de levante podem retomar atividade, bem como equipamentos culturais podem abrir portas.

Na atividade desportiva, serão retomadas as que a DGS classifica de “baixo risco” e os ginásios poderão reabrir salvo para aulas de grupo.