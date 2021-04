Clubes da região modestos nos Nacionais de Atletismo em pista coberta

O Centro de Atletismo de Seia (CAS) caiu para o sétimo lugar dos Nacionais de Clubes em pista coberta, que terminaram no último domingo, em Pombal. Devido à pandemia, a prova foi dividida em dois grupos de oito clubes cada que competiram em fins de semana diferentes.

Sem surpresas, o Sporting conquistou os títulos nacionais em masculinos e femininos, uma vez que o Benfica, campeão em masculinos, não competiu por discordar das práticas de testagem à Covid-19 assumidas pela Federação Portuguesa de Atletismo. A região esteve representada pelo CA Seia, que alinhou apenas em masculinos e competiu em meados de março, e a ACR Senhora do Desterro, de São Romão (Seia), que integrou a série B com uma equipa masculina e outra feminina e no final conseguiu o 9º e 13º lugares, respetivamente, da geral coletiva.

Em termos individuais, pela Senhora do Desterro, no último fim de semana destacaram-se Fábio Cunha, primeiro nos 60 metros (07s09’) e Sofia Castanhas, vencedora dos 400 metros (62s54’) e segunda nos 60 metros barreiras (09s49’).

O clube de São Romão obteve mais dois segundos lugares por Amélia Vitorino nos 1.500 euros (04m38s68’) e nos 800 metros (02m14s78’) e cinco terceiros lugares graças a Pedro Martins nos 5.000 metros marcha (24m09s38’), Bruno Martins no lançamento do peso (13,36 metros), Edgar Fortes nos 400 metros (54s66’), Sérgio Silva no salto em comprimento (6,66 metros), Alexandra Lamas nos 3.000 metros marcha (15m15s48’) e à estafeta masculina nos 4×400 metros.

çlmJá Ericsson Tavares (CA Seia), que tinha vencido a prova dos 400 metros do grupo A há quinze dias, foi batido por Mauro Pereira (Centro Popular de Trabalhadores de Sobral de Ceira) no passado fim de semana.