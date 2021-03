Governo decide a 1 de abril próximas medidas de desconfinamento

A ministra da Presidência garante que «temos condições para continuar o plano de desconfinamento».

Esta sexta-feira, no briefing do Conselho de Ministros extraordinário, Mariana Vieira da Silva advertiu, no entanto, que «apesar de estarmos na zona verde da matriz isso não significa que possamos fazer todas as coisas, mas que há condições para prosseguir» o plano de desconfinamento previsto.

Nesse sentido, as medidas que vão entrar em vigor a 5 de abril só serão decididas no dia 1. É uma «decisão de cautela e alerta». A mensagem que o Governo quer passar é ter atenção à situação da matriz porque é ela que vai decidir se é possível dar os passos dia 5 ou se «é preciso atenuar o ritmo de desconfinamento», disse.

A ministra repetiu a expressão de «desconfinamento a conta gotas» e avisou que para que se mantenha o que está previsto para 5 de abril (regresso à escola dos 2º e 3º ciclos, esplanadas, cafés) «precisamos de nos manter na zona verde e em segurança».