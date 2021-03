Geopark estreia filme de animação

O primeiro filme de animação do Estrela Geopark Mundial da UNESCO foi estreado online na segunda-feira, por ocasião da celebração do Dia Mundial da Água.

Intitulado “A Estrelinha no Geopark”, esta curta-metragem é direcionada para o público infantojuvenil e pretende apresentar, de forma didática e numa linguagem acessível, o património natural do Estrela Geopark, com especial enfoque na geodiversidade, bem como os objetivos dos Geoparks Mundiais da UNESCO. Durante dez minutos, os espetadores viajam pela origem da Serra da Estrela, recuando mais de 650 milhões de anos, quando era apenas um fundo oceânico. O filme aborda também a paisagem, o património e a História da montanha mais imponente de Portugal continental.