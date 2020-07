Mais novos 313 casos de infeção por covid-19 em Portugal. Sete mortos nas últimas 24 horas

O número de infetados em Portugal voltou a aumentar. Segundo o boletim epidemiológico divulgado esta tarde, Portugal conta com 49.692 casos confirmados de Covid-19, o que representa um aumento de 313 face ao dia anterior. Do número de novos infetados, 253 são na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o que corresponde a 81 por cento do total de contágios confirmados nas últimas 24 horas. O número de vítimas mortais aumentou para 1.712, o que corresponde a mais sete mortes nas últimas 24 horas. LVT registou ainda seis dos sete óbitos confirmados. A outra vítima mortal registou-se no Alentejo.

Até à data foram registados 429.254 casos suspeitos. 1.544 pessoas ainda aguardam os resultados das análises laboratoriais da Covid-19. Há ainda 378.018 casos não confirmados após as análises, e 34.870 encontram-se sob vigilância das autoridades de saúde.

Atualmente, segundo a DGS, há registo de 18.441 casos no Norte, 4.392 no Centro, 25.110 em LVT, 817 no Algarve, 160 casos na Região Autónoma dos Açores, 105 na Região Autónoma da Madeira e 667 casos no Alentejo. 420 pessoas estão internadas, das quais 52 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Portugal totaliza hoje 34.687 casos recuperados, mais 318 do que os registados ontem. Há 198 surtos ativos.