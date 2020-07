Um incêndio florestal que deflagrou por volta das 15h30 em Rapoula do Côa, freguesia de Cerdeira (Sabugal) está a «tomar grandes proporções», de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.

A propagação do fogo mobilizou 4 meios aéreos e 28 viaturas. Há já 118 operacionais no terreno e mais estão «em trânsito para o local».

[em atualização]