Aluna do IPG vence prémio em concurso internacional de design

Ana Pereira, finalista do curso Design de Equipamento do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) recebeu o segundo prémio do concurso internacional Verallia Design Awards 2020, arrecadando 1300 euros com o projeto “Nível d’Azeite”, informou a instituição através de comunicado.

A aluna, autora da «única proposta portuguesa no pódio», concebeu «uma garrafa criativa que representa todo o processo de fabrico do azeite, desde a apanha das azeitonas até chegar a casa dos consumidores», segundo a mesma nota.

O projeto, coordenado pelo Professor Rui Carreto e desenvolvido na unidade curricular Projeto V, partiu do conceito de uma escala de medições, onde no lugar da escala se encontra a metade de uma gota de azeite e no lugar dos números estão pequenas gotas de azeite. «Em cada gota está descrito o processo de confeção do azeite, começando da gota de cima para baixo. Há medida que o azeite for acabando vamos poder notar em que fase do processo de confeção o azeite se encontra. O gargalo é constituído por uma peça de aço que levanta ao abrir a tampa para servir o azeite», explica Ana Pereira.

Projeto de alunas da UBI escolhido pelo público

Também na Universidade da Beira Interior (UBI) houve distinções. De acordo com informação publicada na página da instituição, Vera Inês Gomes, Beatriz Valente e Gabriela Menu, estudantes de Design Industrial, são as autoras do projeto “Gota de D’Ouro”, vencedor do prémio do público. «As alunas de licenciatura alcançaram 874 votos no âmbito da votação que decorreu na página de Facebook da Verallia España», de acordo com a UBI.

A sétima edição do concurso de Vidro e Criação, organizado pela Verallia – empresa que fabrica embalagens de vidro para alimentos e bebidas – tinha como objetivo a criação de um modelo de uma garrafa de azeite. «O principal objetivo do concurso foi oferecer aos alunos uma experiência de trabalho o mais próxima possível do ambiente profissional. Alguns dos desenhos apresentados podem ser produzidos e comercializados por clientes da Verallia», de acordo com a organização do concurso.

Na edição deste ano participaram 227 alunos de instituições de ensino superior de Espanha e Portugal. O projeto vencedor chama-se “Orobroy” e garantiu a Alicia López, aluna da Escola de Desenho LCI de Barcelona,um prémio de 2500 euros. O modelo será produzido e comercializado pela Verallia.