Covilhã: Comemorações do feriado municipal adiadas devido a suspeitas de covid-19

As comemorações dos 150 anos da elevação a cidade, agendadas para terça-feira na Covilhã, foram adiadas devido à «suspeita de um foco de Covid-19 no edifício dos Paços do Concelho», segundo comunicado divulgado pela autarquia.

Perante as suspeitas e «por recomendação das autoridades de saúde, todos os eventos e cerimónias associadas às comemorações dos 150 Anos da elevação da Covilhã a cidade estão adiadas até novas indicações», segundo a mesma nota. O município adianta ainda que «foi ativado o plano de contingência da autarquia e estão já a ser realizadas todas as diligências necessárias, em estreita colaboração com a proteção civil e as autoridades locais de saúde». Os funcionários e executivo municipal estão a ser testados.