Conheça as regras para o regresso às aulas presenciais do 11º e 12º anos

Já são conhecidas as regras que vão nortear o regresso às aulas presenciais dos alunos do 11º e 12º anos no próximo dia 18. Numa orientação publicada no seu site, a Direção-Geral da Saúde (DGS) refere que os estudantes devem ser organizados por grupos para se cruzarem o menos possível no espaço escolar, usar sempre máscaras e desinfetar as mãos à entrada e saída da escola.

Além disso, a cada grupo de alunos deve ser atribuída uma zona da escola e que cada sala de aula deve ser usada pelo mesmo grupo de estudantes para impedir a contaminação por Covid-19. O distanciamento físico (1,5 a dois metros) deve ser mantido fora e dentro da sala de aula, com as secretárias dispostas o mais possível junto das paredes e janelas, evitando que os alunos fiquem de frente uns para os outros, recomenda a DGS.

Já as salas e outros espaços interiores usados pelos alunos devem ser ventilados, de preferência abrindo janelas e portas. Caso seja usado ar condicionado, deve optar-se pelo modo de extração e nunca pelo de recirculação do ar. A DGS diz ainda que os espaços não necessários à atividade letiva, como os bares, salas de apoio e de convívio de alunos, devem ser encerrados, enquanto a biblioteca ou a sala de informática devem reduzir a lotação máxima e dispor de uma sinalética que indique os lugares que podem ser ocupados para garantir as regras de distanciamento físico. Estes espaços devem também ser higienizados e desinfetados após cada utilização.

A DGS sublinha a necessidade de medidas adicionais de limpeza e desinfeção nos laboratórios, salas de informática, salas de aula, bibliotecas, salas de professores, refeitórios, instalações sanitárias e áreas de isolamento. O regresso às aulas em regime presencial, que arranca no dia 18, abrange os alunos dos 11º e 12º anos (apenas disciplinas com exame nacional) e os dos 2º e 3º anos dos Cursos de Dupla Certificação do Ensino Secundário.

A tutela já tinha enviado no início do mês orientações às escolas que, entre outras medidas, indicavam que as aulas das diferentes disciplinas de cada turma devem ser concentradas no período da manhã ou da tarde para evitar que as turmas tenham tempos livres entre aulas.