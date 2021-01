CHUCB plantou 168 oliveiras em dia de aniversário

O Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB), na Covilhã, assinalou no domingo o 21º aniversário com a plantação de 168 oliveiras.

As árvores foram plantadas nas áreas ajardinadas do Hospital Pêro da Covilhã e representam «todos os bebés nascidos na maternidade desta unidade de saúde por cada um dos meses das 14 edições já realizadas da “Semana do Bebé do CHUCB”», adiantou a administração hospitalar. Por causa das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 esta foi a forma encontrada para registar a efeméride. «Neste ano, atípico e desafiante, sujeitos a um elevado risco de infeção, afastamento social e familiar, e ainda mais expostos a altos níveis de stress físico e psicológico, os profissionais de saúde do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira podem não ter a cerimónia que lhes é devida, mas o reconhecimento do seu trabalho, mérito e resiliência, jamais será preterido ou esquecido, pelo que aqui o afirmamos com convicção, gratidão e muita estima», escreveu João Casteleiro, presidente do Conselho de Administração, a propósito da data.