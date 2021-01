Chaves Monteiro também pede fecho «imediato» das escolas

O presidente da Câmara da Guarda é mais uma voz a pedir o encerramento das escolas, neste caso no concelho devido ao «pico elevado de contágios» por Covid-19.

Segundo Carlos Chaves Monteiro, estão atualmente «doze turmas em isolamento profilático, de todos os níveis escolares», o que corresponde a mais de 200 alunos. Para o autarca, o fecho das escolas é «a solução mais adequada face à evolução da pandemia no concelho e no país», defendendo a suspensão imediata das atividades letivas e a «recalendarização do ano escolar».