Centro de testes ao Covid-19 a funcionar no quartel dos bombeiros da Guarda

Um centro de testes ao Covid-19 foi montado no quartel dos Bombeiros Voluntários da Guarda, em colaboração com a Unidade Local de Saúde (ULS).

Segundo a corporação, que divulgou a medida na sua página do Facebook, «apenas têm acesso ao centro de testes pessoas por indicação e contacto expresso da ULS Guarda/ Direção-Geral da Saúde», reforçando que «o teste não é efetuado a quem não preencher este requisito».

Já quem se deslocar àquelas instalações terá, entre outras regras de segurança, que se manter no interior do veículo e não pode «deslocar-se para fora da zona limitada ao centro de testes» (por questões de segurança, as restantes áreas do quartel estão interditas). Este é o primeiro centro de testes a funcionar no distrito da Guarda foram de uma unidade de saúde.