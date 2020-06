Centro comercial La Vie reabriu

O centro comercial La Vie Guarda reabriu ao público na segunda-feira. As lojas e os espaços de restauração estão a funcionar cumprindo as regras de segurança e de higienização determinadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Já as salas de cinema Cineplace continuam encerradas, não havendo ainda data para a sua reabertura.

«No La Vie o uso obrigatório de máscara, o distanciamento social e a lavagem frequente das mãos são hábitos que devemos manter até que oficialmente tal seja alterado. Estão também assegurados os procedimentos de gestão adequados a estes novos tempos, como limpeza mais recorrentes dos espaços mais expostos aos corredores diferenciados para entradas e saídas, o controlo de temperatura, o controlo da lotação das lojas e de todos os demais pressupostos que a legislação obrigar», garantiu a administração do centro comercial em comunicado. O “shopping” está a funcionar no horário normal, das 10 às 22 horas, e vai retomar a segunda edição do “Mostra o Que Vales”, o concurso de novos talentos interrompido em março que prossegue agora online.