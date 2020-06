O INTERIOR celebrou 20 anos no Aquariu’s

O INTERIOR assinalou 20 anos com um jantar na passada quinta-feira no restaurante Aquariu’s, na Guarda, que reabriu há três semanas.

A pandemia adiou a festa, mas a efeméride foi celebrada em modo Covid-19, cumprindo, dentro do possível, as indispensáveis regras do distanciamento social e do uso de máscaras. O repasto, que juntou apenas os elementos da redação e colaboradores mais próximos, contou com vinhos da Adega Cooperativa de Pinhel e da Cooperativa Beira Serra, de Vila Franca das Naves. A ementa foi escolhida a preceito por Jorge Silva e o bolo final, um delicioso e refrescante número 20, foi confecionado pela pastelaria Cristal 98.