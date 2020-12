Casa de Pessoal do Hospital Sousa Martins oferece “vouchers” aos sócios

A Casa de Pessoal do Hospital Sousa Martins (HSM), em parceria com a Associação Empresarial da Região Guarda (NERGA), vai oferecer um “voucher” no valor de 10 euros a cada sócio.

Com a impossibilidade de realizar o habitual jantar de Natal, a direção decidiu brindar os 1.000 sócios com esta oferta para «incentivar os profissionais da ULS da Guarda a comprarem no comércio local, neste ano atípico e particularmente difícil para todos», segundo comunicado enviado a O INTERIOR. Os “vouchers”, com o valor total de 10 mil euros, foram entregues pelo presidente da Casa de Pessoal ao NERGA esta quarta-feira.