Sindicatos exigem redução dos passes sociais em 2021

A União de Sindicatos de Castelo Branco (USCB) exige a redução dos passes sociais em 2021 depois da Assembleia da República ter aprovado, no debate da especialidade do Orçamento de Estado para 2021 e na votação final, o reforço de verbas do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART).

«Não há mais desculpas: a partir de 1 de janeiro a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela deixa de poder argumentar com a falta de dinheiro, e em consequência, deve proceder à redução do preço dos passes e à reposição dos valores que indevidamente fez pagar aos utentes», reclama Sérgio Santos, coordenador da direção da USCB. O dirigente recorda que as Uniões de Sindicatos de Castelo Branco e da Guarda recolheram cerca de 2.000 assinaturas num abaixo-assinado contra o fim da comparticipação dos passes sociais na região desde setembro. «Os apoios financeiros do Estado para a redução tarifária destinam-se a apoiar os utentes e a CIMBSE optou por, imoralmente entregar esse dinheiro às empresas de transportes. Ou seja: tirou aos pobres para dar aos ricos», critica o sindicalista.

A USCB espera que as autarquias que «mais usam o PART» exijam os apoios necessários à redução do valor dos passes sociais e que os mesmos sejam «alargados às ligações entre concelhos».