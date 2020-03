Candidaturas abertas para Prémio Transportes Bernardo Marques

Estão a decorrer o período de candidaturas para a 7ª edição do Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques destinado a apoiar instituições sociais do concelho da Guarda.

Atribuído pelo Clube Escape Livre, o galardão tem o valor simbólico de mil euros e representa a componente solidária do projeto “Cápsula do Tempo Guarda 2050”. Será entregue por ocasião do Dia Mundial do Sorriso, a 28 de abril. O prémio, que em 2020 recebe, novamente, o apoio e a designação da empresa de transportes guardense, é entregue anualmente a uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) do concelho da Guarda, mediante um processo de candidaturas e de seleção por um júri.