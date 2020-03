Câmara e Junta da Guarda iniciaram desinfeção das ruas da cidade

A Câmara e a Junta de Freguesia da Guarda iniciaram esta segunda-feira a desinfeção das principais ruas da cidade.

De acordo com informação do município, a ação começou esta manhã na área do Hospital Sousa Martins e prosseguiu até ao Jardim José de Lemos e zona da Misericórdia, tendo terminado cerca das 16 horas. A desinfeção prossegue na terça-feira e durante os próximos dias por toda a cidade para prevenir o contágio por Covid-19 e «restaurar, o mais rapidamente possível, a salubridade pública», refere a autarquia.

Esta ação de desinfeção esteve programada para a passada sexta-feira, mas foi adiada por causa da chuva.