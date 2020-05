Câmara da Guarda iniciou entrega de 40 mil máscaras à população

A Câmara da Guarda iniciou este sábado a entrega de 40 mil máscaras aos munícipes.

Esta manhã presidente e vereadores da maioria estiveram no mercado municipal a distribuir gratuitamente máscaras por comerciantes, clientes e transeuntes. A ação prosseguiu nas ruas do centro da cidade. «É importante continuar a proteger-se a si e ao próximo», foi a mensagem deixada por Carlos Chaves Monteiro.

Juntamente com as máscaras, uma por pessoa, foi entregue um folheto com recomendações sobre comportamentos responsáveis e adequados às normas de disseminação do contágio do Covid-19, bem como sobre o modo de usar as máscaras.

A entrega destes meios de proteção vai continuar durante a próxima semana nas freguesias, onde a distribuição será feita pelas respetivas Juntas, e na cidade.