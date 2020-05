PCP pede apoios para produtores de cereja do Fundão

O PCP quer que o Governo apoie os produtores de cereja do Fundão devido às quebras superiores a 50 por cento da campanha deste ano.

«Face a esta situação, que se soma às dificuldades existentes devido à pandemia da Covid-19, é necessário que o Governo apoie os agricultores. Deixar nas mãos dos seguros não é solução, porque muitos produtores não dispõem das condições que são exigidas para fazerem o seguro, ficando numa situação de enorme fragilidade. É, pois, da maior importância que o Governo garanta apoios aos agricultores de forma a salvaguardar o seu rendimento, bem como a capacidade produtiva», defendem os deputados Paula Santos e João Dias na pergunta apresentada pelo grupo parlamentar na Assembleia da República ao Ministério da Agricultura. Os eleitos recordam que a redução da produção está relacionada com as «condições climatéricas extremas registadas no final de março e início de abril». Neste cenário, o PCP fala em «prejuízos muito elevados» e na perda de rendimento que os produtores terão de enfrentar, pelo que questiona a tutela se está a acompanhar a situação e se já está a proceder ao levantamento na região dos danos provocados.