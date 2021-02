Câmara da Covilhã garante escolas sem fibrocimento até ao próximo ano letivo

A Câmara da Covilhã espera remover as placas de fibrocimento nas escolas do concelho até ao início do próximo ano letivo.

Para tal, na última reunião do executivo, realizada na sexta-feira, a autarquia aprovou a abertura de concursos públicos para o efeito nas EB 2 do Teixoso, EB 2 Pêro da Covilhã e EB 1 de Vila do Carvalho, num investimento total de 233 mil euros, mais IVA. Na mesma sessão o executivo aprovou a adjudicação da empreitada de remoção de fibrocimento na EB de São Domingos pelo valor de 89.945,78 euros, mais IVA. Segundo o município, estas intervenções procuram «solucionar um problema ambiental e de saúde que preocupava a comunidade escolar e toda a população», tendo sido apresentadas candidaturas ao Programa Nacional para a eliminação de amianto nas escolas públicas. Estas obras são comparticipadas em 85 por cento por fundos comunitários. A Câmara covilhanense adianta ter já investido cerca de 2,5 milhões de euros em obras realizadas em 15 escolas, estando atualmente a decorrer uma intervenção na Escola Frei Heitor Pinto da ordem dos 3 milhões de euros.