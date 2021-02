Padre de Alverca da Beira desmente realização de missas públicas

O pároco de Alverca da Beira, no concelho de Pinhel, foi acusado de continuar «todos os fins de semana a realizar missa presencialmente nas suas paróquias», segundo declarações de uma residente a O INTERIOR, que não quis ser identificada.

O padre António Freire, sacerdote nas paróquias de Alverca da Beira, Bouça Cova, Ervas Tenras, Póvoa d’El Rei e Souropires, já tinha sido denunciado no primeiro confinamento por continuar a celebrar missas, o que acabou por ser desmentido. Desta vez, a GNR também não tem conhecimento de «nenhuma situação dessa índole» nas paróquias do concelho, confirmou fonte do posto territorial de Pinhel. A Conferência Episcopal Portuguesa determinou, a 21 de janeiro, «a suspensão da celebração “pública” da eucaristia a partir de 23 de janeiro, bem como a suspensão de catequeses e outras atividades pastorais que impliquem contacto, até novas orientações».

Contactado por O INTERIOR, António Freire admitiu que continua a celebrar missas, mas que «apenas estão presentes pessoas essenciais para me ajudar na celebração, tal como é permitido». Segundo o pároco, as acusações «não têm cabimento nenhum», uma vez que a Conferência Episcopal «não proíbe a presença de pessoas essenciais à celebração das missas».