Aulas presenciais regressam ao IPG sob «fortes medidas» de proteção

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) retoma esta segunda-feira as aulas e atividades presenciais com «fortes medidas de proteção» para garantir a segurança da comunidade académica.

Em comunicado enviado a O INTERIOR, o IPG refere que este regresso segue as orientações da Direção-Geral da Saúde e da Direção-Geral do Ensino Superior. «São ótimas notícias para toda a comunidade do IPG: entendemos que o ensino à distância não consegue transmitir aos estudantes uma experiência académica total e, por isso, sempre a vimos como uma solução temporária face à pandemia e um complemento ao ensino presencial, mas nunca como um substituto», declara Joaquim Brigas, presidente do Politécnico.

Agora, o objetivo é retomar as aulas «em moldes semelhantes aos do primeiro semestre deste ano letivo: com turmas em espelho, metade em sala de aula e o outro grupo em casa», adianta o responsável.

Isto porque as salas de aulas «não poderão ultrapassar os dois terços de lotação». Os estudantes terão um sistema de rotatividade que irá funcionar em todas as quatro escolas do IPG. De resto, o Politécnico guardense vai iniciar na quarta-feira, em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa e a Direção-Geral do Ensino Superior, o “Programa de testagem CVP – Ensino Superior”.

«Os estudantes serão testados numa primeira fase e os docentes, investigadores e funcionários do IPG farão parte do grupo seguinte», refere o IPG em comunicado. Nos próximos dias serão também realizadas ações de controlo e de monitorização de sintomas da Covid-19 na comunidade académica e garantir a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços, entre outras medidas.