Detido por furto de gasóleo em pedreira do Manigoto

A GNR de Pinhel deteve um homem de 28 anos por furto de gasóleo nume pedreira do Manigoto, naquele concelho.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, o indivíduo foi detido no domingo na sequência de uma denúncia de intrusão nas instalações da empresa. «Os militares deslocaram-se de imediato para o local e intercetaram o suspeito numa viatura à entrada da propriedade, na posse de jerricãs de gasóleo que tinham sido subtraídos de uma máquina industrial», refere a GNR em comunicado.

No interior da viatura foram ainda detetados diversos objetos e ferramentas utilizados no furto, tendo sido apreendida uma viatura com 50 litros de gasóleo no depósito, uma mangueira e três jerricãs com 55 litros de gasóleo. O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Pinhel.