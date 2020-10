Aulas presenciais recomeçam esta segunda-feira no IPG

As aulas presenciais recomeçam esta segunda-feira no Instituto Politécnico da Guarda (IPG).

O ano letivo arranca «sob o signo da segurança de estudantes, professores, investigadores e funcionários não docentes em relação à Covid-19», e com «garantia de equidade de oportunidades para todos os estudantes», afirma o IPG numa nota enviada à comunicação social.

As quatro escolas do Politécnico elaboraram os respetivos planos de prevenção e combate ao novo coronavírus para o regresso às atividades escolares presenciais, que «têm duas prioridades claras»: garantir «a segurança sanitária da comunidade académica» e «a equidade de oportunidades a todos os estudantes», refere Joaquim Brigas, presidente da instituição no mesmo documento.

Por isso, o responsável apela à comunidade académica e docente, bem como aos funcionários do Politécnico guardense para que sejam «disciplinados, tolerantes e pedagógicos uns para os outros».