Prisão preventiva para homem detido na Covilhã por abuso sexual de crianças e pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 43 anos «fortemente indiciado» pela prática, reiterada, ao longo de vários anos, de múltiplos crimes de abuso sexual de crianças e de pornografia de menores, ambos agravados.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, o suspeito foi detido na sequência de buscas domiciliárias em que foram apreendidas, em dois locais distintos do concelho da Covilhã, «aproximadamente um milhar de ficheiros informáticos contendo material pornográfico envolvendo menores de 14 anos».

A PJ adianta, em comunicado, que das diligências de investigação já realizadas foi possível apurar que «o arguido acedeu a diversos sítios na Internet, contendo pornografia, importando os respetivos conteúdos, via download, que seguidamente também partilhava no espaço virtual, fazendo uploads de imagens de cariz sexual com crianças e jovens».

Presente a tribunal, para primeiro interrogatório, o indivíduo foi submetido à medida de coação de prisão preventiva.