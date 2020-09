Associação académica da UBI vai apoiar financeiramente os seus núcleos

A Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) criou o Programa de Apoio Financeiro a Núcleos para dinamizar as atividades das suas secções estudantis e culturais.

A iniciativa será implementada pela primeira vez este ano e será um contributo para os 27 núcleos de estudantes e quatro núcleos culturais «reinventarem a sua atividade num arranque do ano letivo marcado pela pandemia que vai obrigar a muitas alterações e reestruturações nos planos de atividades», refere a AAUBI. Para tal, a associação liderada por Ricardo Nora tem disponíveis 4.000 mil euros, um valor «ainda curto, mas a criação deste programa é um passo importante para a atividade dos núcleos, podendo a sua dotação ser reforçada no futuro». As candidaturas serão apreciadas tendo em conta fatores como a qualidade da atividade (originalidade, integração de novos estudantes, vários ciclos de estudo englobados, impacto etc.); bem como a sua caracterização e interesse social. Os núcleos interessados têm de requerer o apoio até 18 de outubro, último dia para apresentar candidaturas. O regulamento completo pode ser consultado em https://we.tl/t-PbLzn8jBnk.