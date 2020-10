ANACOM lança app que permite ver cobertura dos diferentes operadores

A ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações anunciou esta segunda-feira que disponibilizou uma aplicação «que fornece informação sobre a cobertura das redes dos operadores móveis no território nacional».

A ferramenta designada “tem.REDE?” permite «a qualquer utilizador saber onde é que os operadores têm cobertura para disponibilizar serviços móveis de “Voz, SMS e MMS” e de Internet móvel no território nacional», segundo comunicado enviado às redações. Para utilizar basta escolher o operador, inserir o local e selecionar a tecnologia-serviço acerca da qual pretende obter informação, permitindo que analise à distância a situação comunicacional «no local onde vive ou onde tem a sua segunda habitação, ou no local para onde quer ir de férias».

A aplicação ainda só está «otimizada» para computadores, estando para breve a versão para smartphones. Esta é a «primeira aplicação deste tipo em Portugal», segundo a ANACOM, que informa ainda que «está disponível no site e no Portal do Consumidor» da própria reguladora. O lançamento desta aplicação insere-se no programa governamental Simplex, que pretende simplificar a administração e serviços públicos aos cidadãos.