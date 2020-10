Ana Paula Duarte divulga lista candidata ao Conselho Geral da UBI

O projeto “UBI com Futuro”, liderado por Ana Paula Duarte, revelou esta segunda-feira a composição da lista candidata ao Conselho Geral da Universidade da Beira Interior.

André Barata é o mandatário e afirma, na nota enviada às redações, que a lista «exprime uma vontade sustentável de mudança de atitude de liderança. Mudança em direção à clareza dos processos, à participação multinível dos órgãos da universidade nas decisões que os visam, sobretudo as que refletem a posse de poder». Além da cabeça de lista, Ana Paula Duarte, os membros efetivos são Cândida Tomaz (Faculdade Ciências), Rosário Calado (Faculdade Engenharia), Manuel Loureiro (Faculdade Ciências Sociais e Humanas), João Carlos Correia (Faculdade Artes e Letras), Graça Baltazar (Faculdade Ciências Sociais e Humanas), Sandra Soares (Faculdade Ciências), Manuela Pereira (Faculdade Engenharia), Maria José Simões (Faculdade Ciências Sociais e Humanas), Francisco Paiva (Faculdade Artes e Letras), Luís Taborda Barata (Faculdade Ciências da Saúde), Renato Boto (Faculdade Ciências), Kouamana Bousson (Faculdade Engenharia), Amélia Augusto (Faculdade Ciências Sociais e Humanas) e Sara Velez (Faculdade Artes e Letras). A ordenação da lista «segue o critério de antiguidade das Faculdades». Ana Paula Duarte, professora catedrática da Faculdade de Ciências da Saúde, sublinha que este «é um conjunto de pessoas com vontade e capacidade para defender interna e externamente os interesses da UBI», segundo a mesma nota.