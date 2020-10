Aluno com Covid-19 na escola Frei Heitor Pinto (Covilhã) em isolamento

Há um aluno infetado com Covid-19 na escola Frei Heitor Pinto, na Covilhã, que está «assintomático e em isolamento», adiantou o diretor daquele Agrupamento de escolas.

Rogério Monteiro confirma ter sido informado do caso no sábado e que oito colegas da mesma turma, com quem o estudante teve mais contactos, estão em isolamento profilático e vão ser testados. Os restantes alunos da turma continuam a frequentar as aulas, mas «monitorizados e com acompanhamento próximo», disse o responsável, que acrescentou que a escola continua a funcionar normalmente de acordo com o plano de contingência.

O diretor do agrupamento escolar aproveita a situação para reiterar o apelo aos alunos para que cumpram as determinações da Direção-Geral da Saúde (DGS), como o uso da máscara, o distanciamento social e a desinfeção das mãos dentro e fora do recinto escolar.