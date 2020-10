A GNR deteve um homem de 63 anos por posse de arma proibida no concelho de Vila Nova de Foz Côa.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a deteção foi realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Pinhel na passada sexta-feira. «No âmbito de uma investigação por furto que decorria há cerca de sete meses, foram cumpridos dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em anexo, onde foi possível recuperar alfaias agrícolas, avaliadas em cerca de 1.800 euros, que tinham sido furtadas na localidade de Cedovim. As alfaias foram entregues ao seu legítimo proprietário, depois de reconhecidas», adianta a GNR em comunicado.

No decurso das buscas foram ainda apreendidos 29 cartuchos calibre 12mm e 28 detonadores pirotécnicos, com cordão detonante, conduzindo assim à detenção do suspeito por posse de arma proibida. O homem, com antecedentes criminais, foi presente esta segunda-feira ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa, que lhe aplicou o termo de identidade e residência como medida de coação.