Abel Gomes e Ricardo Nora foram os mais votados para o Conselho Geral da UBI

Nas eleições para o Conselho Geral da Universidade da Beira Interior (UBI), que decorreram durante o dia de hoje, a Lista C, encabeçada por Abel Gomes, foi a que mais conselheiros elegeu (seis).

A seguir à lista do docente da faculdade de engenharia, foi a lista de Mário Raposo que elegeu mais conselheiros para o Corpo de Docentes e Investigadores (cinco). Já a candidatura liderada por Ana Paula Duarte elegeu quatro representantes.

Quanto ao Corpo de Estudantes, foi a lista de Ricardo Nora que elegeu mais conselheiros, com três alunos. Logo a seguir a lista liderada por Vinícius Andrade com dois. André Miranda não conseguiu eleger qualquer elemento.

O lugar do único representante do corpo não docente e não investigador não ficou decidido hoje por não ter conseguido maioria dos votos. Haverá uma segunda volta que será disputada entre Eduardo Alves (Lista A) e Adriano Raposo (Lista C).