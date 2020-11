Guarda entre os 28 concelhos no nível mais alto de risco

Tudo indica que o Governo irá definir três níveis de risco em função da incidência e diferenciar as restrições aplicadas a cada. Se assim for, há 28 municípios que serão abrangidos por medidas mais duras, de «altíssimo risco». Todos estes concelhos têm mais de 960 novos casos por 100 mil habitantes em duas semanas, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde.

No topo da lista estão os municípios de Paços de Ferreira, Lousada, Vizela, Manteigas, Paredes e Penafiel, todos com uma incidência superior a 2 mil novos casos, entre 28 de outubro e 10 de novembro (para cem mil pessoas)

A esmagadora maioria dos 28 concelhos que ficam no patamar mais alto de risco fica na região Norte. Mas estão também na região Centro, e nomeadamente na Beira Interior, como Manteigas, Belmonte, Trancoso, Idanha-a-Nova e Guarda, e ainda Sever do Vouga.

Neste patamar de maior risco, não há municípios da região de Lisboa e Vale do Tejo, nem do Alentejo, Algarve ou regiões autónomas.

No segundo nível de risco mais alto que o Governo poderá estabelecer entram os concelhos que têm entre 480 e 960 novos casos por 100 mil habitantes. Neste grupo estão 62 municípios (ver lista abaixo), metade na região Norte. É neste patamar que se encontra Lisboa, com 576 novos casos por 100 mil habitantes.

E neste grupo entram também municípios da região Centro, como Ovar, Fundão ou Seia, além de concelhos alentejanos como Vila Viçosa, Monforte ou Redondo.

No terceiro nível de gravidade, com um número de novos casos entre 240 e 480 por 100 mil habitantes, estão 98 concelhos, espalhados pelas várias regiões do país, incluindo já o Algarve.

De fora da lista nos três níveis de risco de contágio ficam os concelhos de Aguiar da Beira, Pinhel, Gouveia e Sabugal.

Estes três patamares de gravidade (entre os 240 e os 480 novos casos por 100 mil habitantes; entre os 480 e os 960; e acima de 960) deverão ser estabelecidos pelo Governo, segundo revelação avançada pelo líder parlamentar do partido Os Verdes (PEV), José Ferreira, no seguimento da reunião com o Presidente da República.

LISTA DOS 191 CONCELHOS CONSOANTE OS TRÊS NÍVEIS DE GRAVIDADE

Mais de 960 novos casos por 100 mil habitantes

Paços de Ferreira Lousada Vizela Manteigas Paredes Penafiel Guimarães Fafe Santo Tirso Belmonte Felgueiras Freixo de Espada à Cinta Marco de Canaveses Vila Nova de Famalicão Cinfães Sever do Vouga Trancoso Trofa Oliveira de Azeméis Murça Matosinhos Porto Idanha-a-Nova Guarda Amarante São João da Madeira Valongo Caminha

Entre 480 e 959 novos casos por 100 mil habitantes

Póvoa de Varzim Maia Gondomar Santa Maria da Feira Vila Viçosa Figueira de Castelo Rodrigo Espinho Ovar Vila Nova de Gaia Vila do Conde Braga Mogadouro Redondo Coruche Barcelos Valença Castelo de Paiva Arouca Amares Fundão Seia Proença-a-Nova Póvoa de Lanhoso Monforte Vale de Cambra Vieira do Minho Mealhada Santa Marta de Penaguião Vila Nova de Cerveira Celorico de Basto Paredes de Coura Celorico da Beira Vila Real Esposende Setúbal Sabrosa Estremoz Castro Daire Lisboa Baião Sines Arronches Vila Pouca de Aguiar Cascais Ponte de Lima Odivelas Nelas Santarém Vila Nova de Foz Côa Vila Franca de Xira Peso da Régua Loures Bragança Figueira da Foz Mora Torre de Moncorvo Mêda Chaves Mafra Almada Mangualde Alijó

Entre 240 e 479 novos casos por 100 mil habitantes