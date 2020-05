242 doses de heroína apreendidas na fronteira de Vilar Formoso

Dois homens, de 51 e 53 anos, foram ontem detidos em Vilar Formoso, quando tentavam passar a zona de fronteira com 242 doses de heroína e quatro doses de cocaína.

De acordo com comunicado enviado pelo Comando Territorial da Guarda, «foi detetada uma viatura, com dois passageiros, a entrar em Portugal, por um ponto de passagem não autorizado, pelo que foi abordada», no âmbito de uma operação de vigilância de fronteiras.

«Imediatamente antes da abordagem à viatura, um dos ocupantes atirou um embrulho pela janela que, depois veio a confirmar-se, ser produto estupefaciente», lê-se ainda na mesma nota.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Almeida.