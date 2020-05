Manteigas: Edifício da Antiga Escola de Vale de Amoreira já começou a ser renovado

As obras de renovação do edifício da Antiga Escola de Vale de Amoreira, em Manteigas, já estão em andamento. A obra tinha sido consignada em 28 de fevereiro último, mas «devido a contingências associadas ao COVID-19 apenas durante esta semana se iniciaram os trabalhos previstos», informa a autarquia através de comunicado.

As intervenções irão permitir criar duas salas multiusos, uma sala de exposições temporárias e uma sala para funcionamento administrativo da Junta de Freguesia de Vale de Amoreira, além de instalações sanitárias.

No plano de renovação do edifício – que se encontrava em avançado estado de degradação – está previsto «o arranjo e substituição da cobertura, das caixilharias e pavimentos, bem como a realização de pinturas e acabamentos diversos e a construção de novas instalações sanitárias», realizadas de forma a «preservar as características arquitetónicas do edifício», informa ainda o município.

A empreitada foi adjudicada à empresa VECTORPLANO – Projeto, Construção e Engenharia, Lda., por um valor total de 120.077,86 €. O concurso envolveu a «consulta prévia a quatro empresas locais e regionais».