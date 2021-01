167 mortes e mais 6.702 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 167 mortes devido à Covid-19, um novo máximo diário em Portugal. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira, há a registar ainda 6.702 novos casos e mais 276 internamentos que no dia anterior, o que é o número recorde de hospitalizações num só dia em Portugal. Há agora 5.165 doentes com Covid-19, dos quais 664 estão nos cuidados intensivos (+17 em relação a domingo).

Com estes dados da DGS, o país alcança mais um máximo diário de mortes, que supera o reportado no sábado (166). No total, Portugal já registou 9.028 óbitos. Desde o início da pandemia foram confirmados 556.503 casos de infeção pelo SARS-CoV-2. O boletim da DGS indica também que foram reportados mais 4.660 casos de recuperação da doença em 24 horas, para um total acumulado de 411.589 recuperados. Portugal tem atualmente 135.886 casos ativos de Covid-19 (mais 1.875 do que no domingo).