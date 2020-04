151 infetados com coronavírus no distrito da Guarda

O distrito da Guarda tinha este sábado 151 casos de pessoas infetadas com coronavírus, mais três que no dia anterior, de acordo com o relatório de situação divulgado pela Unidade Local de Saúde (ULS) aos municípios.

Vila Nova de Foz Côa continua a ser o concelho mais afetado com 88 casos (mais um que na sexta-feira) e quatro mortes. Seguem-se Trancoso com 16 (mais um que na véspera), Pinhel com 14 e Gouveia com 13, dados inalterados face ao dia anterior.

Almeida (7, inalterado), Seia (5, mais um), Guarda (4, inalterado) e Celorico da Beira (4, inalterado) são os outros municípios com registos de infetados com Covid-19.

Este sábado havia ainda 382 casos em vigilância e não se registaram alterações no número de mortes (6).