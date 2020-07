Recuperação de linha entre Pocinho e Barca d’Alva é «fundamental», alerta Gustavo Duarte

O presidente do município de Vil Nova de Foz Côa reiterou esta quinta-feira a importância da ligação ferroviária entre Pocinho e Barca d’Alva, localidade do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo que faz fronteira com Espanha.

Na presença de vários membros do Governo, entre os quais a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e da comissária europeia Elisa Ferreira, que assistiram à homenagem a António Guterres no Museu do Côa, Gustavo Duarte afirmou que esta ligação é «fundamental para este território e a própria Comissão Europeia está disposta a financiar o projeto».

«Os territórios espanhóis de Salamanca, Zamora, Burgos ou Valladolid têm um grande potencial de turistas que é preciso atrair ao nosso território, sendo, por isso, esta via férrea de vital importância para ajudar no desenvolvimento económico do Douro e faria duplicar o número de visitantes ao Museu e Parque Arqueológico do Vale do Côa», sustentou o edil.

«O que verificámos inicialmente é que do lado de Espanha o projeto não teria a mesma prioridade que do lado português. Contudo, esta vontade conjunta está finalmente a acontecer e estamos a desenhar uma estratégia ibérica para dinamizar este tipo de operações transfronteiriças», respondeu a ministra Ana Abrunhosa.