Município do Sabugal apoia candidatos ao ensino superior

O município do Sabugal vai disponibilizar apoio aos alunos que se candidatem ao concurso nacional de acesso ao ensino superior.

O serviço funcionará no Centro Dr. José Diamantino dos Santos, edifício da Biblioteca Municipal, após marcação prévia através dos telefones 271 752 230 e 271 751 040. Os jovens serão ajudados no preenchimento da respetiva candidatura, submissão de requerimento de bolsa de estudo, complemento de alojamento, entre outras informações a prestar. A primeira fase de acesso ao ensino superior decorre de 7 a 23 de agosto, decorrendo a segunda de 28 de setembro a 9 de outubro. Haverá uma terceira possibilidade de 22 a 26 de outubro. Segundo a autarquia raiana, esta ação acontece no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE).