Há 14 casos ativos de Covid-19 em Belmonte, metade no lar da Misericórdia

Há 14 casos ativos de Covid-19 no concelho de Belmonte, sete dos quais no Lar Dona Maria José Soares Mendes, da Misericórdia local, informou esta terça-feira a autarquia presidida por António Dias Rocha.

Na unidade residencial da IPSS estão infetados um funcionário e seis utentes. Segundo a informação do município, «três destes doentes estão assintomáticos e quatro apresentam sintomas ligeiros». Os restantes funcionários do lar foram testados durante o dia de hoje e nos próximos dias, por decisão do presidente da Câmara, serão testados todos os utentes dos lares do concelho a expensas da autarquia.

Segundo o balanço apresentado na segunda-feira na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, o surto no Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral está «sob controlo». Tendo em conta a situação epidemiológica que se vive no concelho, a Câmara de Belmonte decidiu reforçar a distribuição de equipamentos de proteção individual (EPI) pelas IPSS, forças de segurança e operacionais da proteção civil e socorro.

O município deu também «parecer negativo» à realização da Feira dos Santos, em Caria, e do festival MontFest, na localidade de Monte do Bispo, «por não estarem reunidas as condições de segurança necessárias, em termos de saúde pública».