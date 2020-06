A Subir: IPG

Depois de muitos anos sem novos cursos, o Politécnico da Guarda vai ter uma nova licenciatura em Mecânica e Informática Industrial a que se se poderá juntar uma outra na área da saúde. Mas a oferta formativa no próximo ano tem mais motivos para a instituição de ensino superior ver chegar mais alunos: os novos CTeSP ligados à construção civil, ao sector automóvel e robótica. Com estas novas formações o IPG espera cativar mais alunos e deverá atrair também mais estudantes internacionais, depois de ter sido no ano 2019/2020 o terceiro estabelecimento de ensino superior em Portugal a receber mais novos alunos estrangeiros.