A subir: Câmara da Guarda

As contas do municipio da Guarda, na generalidade, apresentam resultados positos comparados. De acordo com os dados apresentados na última reunião do executivo, a taxa de execução orçamental da receita foi de 90 por cento e a da despesa de 75 por cento, indicadores que revelaram uma pequena redução relativamente a 2018. Em 2019 as receitas cresceram quase meio milhão de euros e o ano terminou com mais de 2,5 milhões de euros de fundos disponíveis e um saldo para a gerência seguinte de mais de 7,8 milhões de euros. A prestação de contas revela também que a Câmara da Guarda cumpre a regra do equilíbrio orçamental, e que a divída a 31 de dezembro era de 17,6 milhões de euros, menos dois milhões que 2018