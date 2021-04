“Webinar” sobre turismo sustentável na ESTH

A Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH) do Instituto Politécnico da Guarda, em Seia, organiza esta terça-feira (14h30) um “webinar” sobre turismo sustentável.

Intitulada “Turismo (in)sustentável: a emergência de um turismo responsável”, a sessão conta com a participação de Vítor Figueira, docente no Instituto Politécnico de Beja e coautor do livro “A Responsabilidade Social no Turismo” e decorre no âmbito da unidade curricular “Seminários II”, do mestrado em Gestão e Sustentabilidade no Turismo, lecionada pelo docente Adriano Azevedo Costa.

As inscrições são gratuitas mas obrigatórias e devem ser feitas no ´link’ https://forms.gle/nheZsYRGyT5tKP4V7.