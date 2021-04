Sp. Covilhã soma nova derrota

O Sp. Covilhã perdeu 2-1 esta segunda-feira na receção ao Arouca em jogo da 29ª jornada da IIª Liga.

Os serranos abriram o marcador aos 57′, por Enoh, mas concederam a derrota nos mintuos finais da partida. Tudo começou com a expulsão do central David Santos, aos 83′, que viu o segundo amarelo, e no minuto seguinte os visitantes empataram por Heliardo.

Aos 87′, o Arouca marcou o golo da vitória por Caballero. Após esta derrota, os covilhanenses desceram para o 13º lugar, com 31 pontos, quatro acima da zona de despromoção.