Um morto em despiste automóvel na A25 perto de Vilar Formoso

Um homem morreu hoje vitima de despiste automóvel na autoestrada A25 (Vilar Formoso-Aveiro), próximo de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, segundo fontes da proteção civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda a vitima era um homem de 27 anos e o acidente ocorreu no quilómetro 193 da A25, no sentido Vilar Formoso – Guarda, pelas 10:30.

O automóvel, de matrícula francesa, era ocupado apenas pela vítima mortal, um jovem de 27 anos, de nacionalidade portuguesa, despistou-se numa curva da A25, aproximadamente a dois quilómetros de distância da fronteira de Vilar Formoso.