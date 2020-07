Feira de Antiguidades este domingo na Guarda

A Feira de Antiguidades e Colecionismo da Guarda está de regresso este domingo à Alameda de Santo André, a partir das 10 horas.

Promovida pela autarquia, a iniciativa pretende dinamizar a cidade nos meses de Verão e vai repetir-se no primeiro domingo dos meses de agosto, setembro e outubro.

Devido à pandemia da Covid-19, vendedores e visitantes terão de cumprir as normas de segurança e distanciamento social estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde (DGS). No recinto será obrigatório o uso de máscara ou viseira e o atendimento deverá ser feito de forma organizada, limitado a um consumidor de cada vez, respeitando as regras de higiene e segurança. Esta feira tem como objetivo a divulgação e comercialização de objetos antigos com valor artístico e cultural e constitui uma prática comercial que atrai ao centro da cidade